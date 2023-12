Artigiano in Fiera fino a domenica 10 dicembre, inaugurata la ventisettesima edizione

Artigiano in Fiera apre le porte a Milano. L’evento, in programma fino a domenica 10 dicembre a Fieramilano Rho-Pero con ingresso gratuito, si sviluppa su 8 padiglioni (uno in più rispetto al 2022), con 2.550 espositori (dei quali oltre 600 nuovi) e 86 Paesi del mondo presenti e rappresentati. Quest’anno il Paese d’Onore è la Tunisia, la cui area ha ospitato la cerimonia di inaugurazione.

