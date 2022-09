Arrestati i ladri acrobati: svaligiavano le case dei vip. Tra le vittime Calhanoglu, Sensi e Chiara Biasi

Svaligiavano le case di calciatori e vip e si erano guadagnati il soprannome di «ladri acrobati». Adesso però dovranno fare i conti con la giustizia. La polizia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa a carico di due cittadini croati, che avrebbero svaligiato le case degli interisti Hakan Calhanoglu e Stefano Sensi (adesso al Monza), e dell'influencer Chiara Biasi.

Le indagini, hanno appurato come gli indagati monitorassero i vari profili social per carpire informazioni utili sui possibili obiettivi quali, ad esempio, la loro presenza o meno in casa per mettere a segno il colpo. Uno dei due arrestati è ritenuto responsabile del furto in abitazione, risalente al 23 dicembre 2021, presso un appartamento in via Joe Colombo, da dove erano stati rubati gioielli, orologi di varie marche e borse per un valore complessivo di circa 200mila euro. La sua identificazione è stata possibile grazie al lavoro svolto dalla polizia scientifica su una traccia di sangue che gli agenti della squadra mobile hanno rinvenuto nell'appartamento svaligiato e che ha dato poi un riscontro positivo.

La polizia ha rintracciato i due all'interno del campo nomadi di via Monte Bisbino e a Bollate (Milano) dove, a seguito delle perquisizioni delegate dalla Procura, sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni orologi, borse di valore e altri beni di lusso da ritenersi anch'essi di provenienza furtiva. Un terzo complice è tuttora ricercato dalla polizia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Settembre 2022, 20:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA