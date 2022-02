Anna Valle infermiera in "Lea un nuovo giorno" su Rai 1: «Volevamo omaggiare i medici e infermieri»

"Lea un nuovo giorno" è la nuova serie in arrivo su Rai 1 con protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti. Lea (Anna Valle) è un'infermiera specializzata che, dopo un anno di aspettativa, torna al proprio lavoro nel reparto di pediatria dell'ospedale di Ferrara. Ha attraversato un periodo difficile - la perdita del bimbo che portava in grembo all'ottavo mese di gravidanza e la fine del suo matrimonio - ma è riuscita a superarlo e a trasformare il suo dolore in un dono che la rende capace di empatizzare in modo speciale con i suoi piccoli pazienti e con i loro familiari.« Volevamo dedicare questa serie a tutti i medici e gli infermieri che hanno dato tanto in questi due anni di pandemia » racconta Anna Valle in collegamento su Zoom.« Ho degli amici medici e infermieri e vedo il modo in cui loro si impegnano molto nel loro lavoro. Mi sono ispirata ai bravi infermieri che idealmente vorremmo sempre accanto, anche se ti sbucci un ginocchio ». "Lea un nuovo giorno" è dall'8 febbraio in prima serata su Rai 1. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Febbraio 2022, 07:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA