Ambra Angiolini “Per tutta la vita”: «C'è solo l'amore per i miei figli»

Se vi capitasse di dover dire di nuovo ‘sì’, dopo anni dalla prima volta, come vi comportereste? È quello che succede a tante coppie che scoprono di non essere mai state sposate. Questo è il film di Paolo Costella "Per tutta la vita" con un grande cast corale composto da Ambra Angiolini, Fabio Volo, Claudia Pandolfi, Filippo Nigro e Carolina Crescentini. «Sposarmi per me è stato un atto romantico e un po' rock'n'roll » racconta Carolina Crescentini, sposata con il cantautore Francesco Motta. « Io mi impegno, lui anche, ma se le cose non andassero bene, non rimarrei mai in una situazione che non mi rende felice ». «Collego la frase "Per tutta la vita" al momento in cui mi è stato chiesto "Vuoi essere la madre dei miei figli?" » rivela Ambra Angiolini. «Ecco, questo è un po' il "per sempre" che ti incastra, che ti obbliga a fare i conti con i tuoi limiti ma che alla fine si trasforma in una bellissima parola che è amore ».

"Per tutta la vita" è al cinema dall'11 novembre (servizio a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Novembre 2021, 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA