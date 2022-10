'Amami', esce il videoclip del nuovo singolo di Ilaria

Martedì 4 ottobre esce il videoclip di Amami, il nuovo singolo di Ilaria rilasciato lo scorso 8 luglio per Pulp Dischi e distribuito da Artist First. «Amami - dice Ilaria - rappresenta una presa di coscienza. Il momento in cui, pur realizzando di essere perso, decidi di goderti il presente assecondandolo, senza combatterlo. Una piacevole resa in cui si mescolano follia e caos». Prima parte di un progetto più ampio che vedrà la sua completa realizzazione con l’uscita del disco, il videoclip è ambientato in uno scenario bucolico, sospeso nella dimensione del sogno. È in questa cornice che Ilaria intraprende un viaggio dove la solitudine, rappresentata dal suo letto, assume un significato ambivalente. A volte peso da trascinare con fatica, altre rifugio in cui ritirarsi per sfuggire al mondo esterno. Foto: Cult Press

