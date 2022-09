Alluvione Marche, ultimo saluto al piccolo Mattia

(LaPresse) La bara bianca del piccolo Mattia Luconi, il piccolo di 8 anni morto nell'alluvione che ha colpito le Marche lo scorso 15 settembre, è arrivato alla chiesa di Santa Maria Assunta a Barbara, in provincia di Ancona. Giornata di lutto cittadino per la comunità, con le bandiere, sia in luoghi pubblici che privati, esposte e a mezz'asta e le attività sospese dalle 15 alle 16. Tanti i cittadini presenti al funerale: diverse sedie sono state dispste anche fuori dalla chiesa, sul sagrato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 15:35

