(LaPresse) Proseguono le ricerche, da parte dei vigili del fuoco, dell'ultima persona ancora dispersa nell'alluvione che ha colpito la zona di Senigallia, in provincia di Ancona. All'appello manca ancora una donna di 56 anni. Sommozzatori in azione per scandagliare l’alveo del fiume Nevola, a Corinaldo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Settembre 2022, 18:18

