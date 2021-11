All or Nothing: Juventus su Amazon Prime Video: l'intervista a Bonucci e Chiellini.

È in arrivo il 25 novembre la docu-serie Amazon Original "All or Nothing: Juventus", che porterà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte con il prestigioso e iconico Club durante tutta la stagione 2020/21 e ne seguirà tutti gli eventi più importanti. « L'emozione di mettersi in gioco ogni volta è quella che alimenta tutto e ti fa andare oltre i propri limiti. Se viene a scemare è il momento che devi smettere » racconta Leonardo Bonucci a Leggo in occasione della presentazione della serie. « Lo spogliatoio è un luogo sacro dove di base non deve uscire nulla » scherza Giorgio Chiellini. « Se però fai una serie così, hai l'occasione di far vedere tutto quello che gli altri non hanno visto fino adesso ». "All or Nothing: Juventus" sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 25 novembre. (a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 21:16

