Alberto Angela quando ritorna in tv? Ecco cosa sta girando in questi giorni per la Rai

Alberto Angela è a Palermo per girare una nuova puntata di un suo programma di successo. Ma quando riusciremo a rivederlo in televisione? L’appuntamento c’è, ma la data sembra essere ancora un po’ troppo lontana. Photo Credits: Kikapress; music: “Dreams” from Bensound.com



LEGGI ANCHE:-- Piero Angela festeggia 70 anni in TV: quel desiderio legato alla sua morte. Cosa disse qualche anno fa

Palinsesti Rai, big confermati: Amadeus superstar. Nuovi programmi in vista per Elisa Isoardi e Alessia Marcuzzi

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Luglio 2022, 13:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA