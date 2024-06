Rimini Wellness, la nuova frontiera della palestra: dalla ghisa ai motori elettromagnetici, l'esperienza di Clemente Russo

Dopo 4 anni di costante crescita, AKUIS, l’azienda che ha portato l’innovazione di Sintesi nel mercato del personal training e della preparazione funzionale allo sport, a RiminiWellness 2024 lancia due nuovi prodotti: Stadia Duo e Stadia Quattro, pensati questa volta per il segmento palestre. Presentati oggi nella Hall Sud della Fiera dedicata al Fitness, i nuovi prodotti prendono il concept di Sintesi, ovvero i carichi digitali e il design pulito e minimalista, e lo portano a una naturale evoluzione, dove l’essenzialità del prodotto è funzionale a rendere l’esperienza di allenamento semplice, coinvolgente, unica e adatta a un'ampia fetta di pubblico. Il nome "Stadia" richiama l'antica unità di misura greca "στάδιον", utilizzata per le piste di corsa, evocando contesti di gare e allenamenti. Rappresenta anche le fasi di un processo evolutivo e, in ambito tecnico, i meccanismi complessi di un sistema. Stadia simboleggia la versatilità e la ricchezza di funzionalità e risultati possibili. Stadia, nelle sue configurazioni, è stata pensata come evoluzione della gamma di AKUIS in ottica di usabilità e massimizzazione della postazione in palestra. Inoltre, sostituisce le più diffuse attrezzature da fitness e simula allenamenti funzionali a diverse discipline sportive, con una varietà e completezza ad oggi mai raggiunta da un singolo macchinario. Non è solo un prodotto "space saving", ma è stato creato anche in un'ottica di sostenibilità ambientale, con una cura e attenzione al design da renderlo un trionfo di eleganza e minimalismo. Sintesi e Stadia, entrambe Made in Italy, hanno consumi estremamente bassi e abbattono l’utilizzo di ghisa e plastica grazie allo sfruttamento dei carichi digitali, la tecnologia a motori elettrici che consente di ottenere una resistenza fluida e costante senza venire influenzata dal momento e dalla gravità e attraverso la quale il carico (fino a 100kg e 2kW di potenza) può essere variato in tempo reale e disattivato in qualunque momento.

Clemente Russo: dalla ghisa ai carichi digitali

Clemente Russo, personal trainer e imprenditore nel mondo del fitness, accompagna AKUIS in questo lancio a Rimini. L'ex pugile, due volte campione del mondo di pesi massimi e vincitore di due argenti alle Olimpiadi, si è cimentato sul palco, poco dopo l’unveiling, in una prova dal vivo del nuovo Stadia, commentando: "Provare questo nuovo macchinario è stata un'esperienza davvero incredibile! La tecnologia dei motori elettromagnetici offre un allenamento fluido e innovativo, che supera di gran lunga i tradizionali pesi in ghisa.

Focused Functionality AKUIS ha introdotto il concetto di Focused Functionality per adattare meglio il suo prodotto Stadia al mondo delle palestre. Stadia offre un range di esercizi più ristretto rispetto alle macchine multifunzione, ma l'uso di più stazioni aumenta la varietà di esercizi e soddisfa tutte le esigenze delle palestre, specialmente quelle di medie e grandi dimensioni. Le configurazioni di Stadia includono tre diverse modalità: Stadia Duo (Top e Botton) e Stadia Quattro, adattabili alle necessità degli utenti. Le stazioni possono essere preconfigurate per specifici esercizi, migliorando l'efficienza del flusso di utenti e mantenendo la multifunzionalità delle macchine AKUIS. La gestione avviene tramite un'app intuitiva e touchscreen, semplificando i settaggi e migliorando l'esperienza utente. Il carico può essere regolato in tempo reale, rendendo l'allenamento più efficiente e sicuro. Inoltre i trainer possono creare programmi personalizzati per gli utenti, con monitoraggio e visualizzazione in tempo reale delle performance. “La tecnologia ci ha permesso di semplificare ciò che era complesso, di dare forma ai nostri desideri e di rispondere concretamente a esigenze molto precise ma ancora inesplorate nel settore del fitness. Dopo il successo di Sintesi, con cui ci rivolgevamo a personal trainer e fisioterapisti, oltre che all’individuo per l’allenamento tra le mura domestiche, ora abbiamo realizzato Stadia, un prodotto che saprà portare una ventata di innovazione anche nelle palestre commerciali. Siamo certi ne verranno rapidamente compresi i punti di forza e la valorizzazione dell’investimento. La possibilità di definire e misurare con precisione flussi, set di esercizi e risultati, insieme ai tempi ristretti di settaggio, la tecnologia d’avanguardia e lo spazio ridotto, sono tutte variabili chiave del futuro del fitness.” commenta Alessandro Englaro, CEO e co-founder di AKUIS.

