Aggressione in discoteca nel milanese, quattro arresti

(LaPresse) I Carabinieri di Legnano hanno arrestato quattro giovani: due italiani, di 24 e 21 anni e due kosovari, entrambi 25enni, destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari. Sono tutti indagati, a vario titolo, per tentato omicidio in concorso. Le indagini prendono origine dal ferimento di un 26enne ghanese, la notte del 13 febbraio scorso nel parcheggio dinanzi ad un bar - ristorante di Rescaldina, al culmine di una violenta lite, per futili motivi, iniziata proprio all'interno del locale.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 14:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA