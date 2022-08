Aeroporto Leonardo da Vinci: l'assessore Onorato inaugura servizio di informazione ai turisti

“L'introduzione del servizio di assistenza e di informazione ai turisti internazionali rappresenta un passo in più per il miglioramento degli standard di accoglienza dei turisti a Roma". Così l'assessore a Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato. "In collaborazione con Adr e con Zetema - ha aggiunto l'assessore Onorato - abbiamo concordato la presenza di hostess e steward appositamente formati per accogliere i turisti subito dopo l'uscita dall'area ritiro bagagli e per fornire loro ogni utile informazione relativa alle diverse possibilità di trasporto verso il centro della città: dal pubblico taxi al treno fino al noleggio con conducente Saranno attivi all'interno dell'aerostazione, davanti all'uscita delle Dogane, dalle 7,30 alle 22

Servizio di Lorena Loiacono - Video Mino Ippoliti

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Agosto 2022, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA