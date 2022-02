Achille Lauro stacca il suo biglietto per l’Eurovision Song Contest 2022: rappresenterà San Marino

Sarà Achille Lauro a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2022, in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. L’artista, reduce dal Festival di Sanremo con ‘Domenica’, ha vinto la kermesse sammarinese con il brano ‘Stripper’. Rimangono, dunque, a secco gli altri partecipanti italiani che hanno tentato di accedere all’ESC2022 passando per San Marino. E parliamo di Ivana Spagna, Valerio Scanu, Francesco Monte, Matteo Faustini, solo per fare qualche nome. Il progetto ‘Una voce per San Marino’ ha visto la partecipazione di Emergenti e Big, senza limitazioni di cittadinanza. “Una stupenda esperienza lanciare un festival che da zero va all'Olimpo, era una cosa inimmaginabile”, ha commentato Vittorio Costa di Media Evolution. Foto di Valentina Sabino da Ufficio Stampa Red&Blue – Kikapress / Music: «Perception» from Bensound.com

