A Monza torna ‘La Strabassotti’, la marcia dedicata agli amici a 4 zampe

Appuntamento domenica 5 giugno 2022 con ‘La Strabassotti’, terza edizione della marcia podistica non competitiva della Cuor di Pelo Onlus. Una passeggiata all’interno del parco di Monza con bassotti provenienti da tutta Italia e non solo. L’evento patrocinato dal comune di Monza avrà al taglio del nastro anche il sindaco di Concorezzo, comune di residenza dell’Associazione. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Maggio 2022, 11:59

