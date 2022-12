4Tune, la prima drag band italiana: «Amadeus, quando vuoi chiamaci per Sanremo!»

di Alessandra De Tommasi

«Uniche e mitiche, senza schemi e libere»: sono queste le parole della canzone Portento, che segna la nascita della prima drag band in Italia. Si chiama 4Tune ed è composta dalle finaliste di Drag Race Italia 2, lo show di Discovery+ firmato dallo showrunner Dimitri Cocciuti: La Diamond (vincitrice di questa edizione), Nehellenia (Miss Simpatia in carica), La Petite Noire e Aura Eternal. Le performer di questo poker d’assi – tra i 24 e i 34 anni d’età - hanno iniziato a far ballare il Belpaese su questo ritmo pop/dance frizzante e leggero, ma con un forte messaggio LGBT+, e si sono già conquistate il Premio rivelazione 2022 ai Magnifica Awards Roma come Hollywood per poi esibirsi come ospiti a Milano da Bijou Brigitte. Il video del brano, da oggi alle 13 in anteprima e in esclusiva su Leggo.it, le vede in azione mentre portano una ventata d’arcobaleno in una grigia giornata d’ufficio. «Questo progetto – raccontano – racconta il mondo che vorremmo, libero e inclusivo, rappresenta il nostro manifesto d’amore universale, in un concentrato di energia e favolosità. Nessuno, insomma, si senta escluso, perché nelle nostre vite siamo tutte e tutti un vero e proprio Portento».

