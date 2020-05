Servizio sanitario nazionale ha dimostrato di poter far fronte alle emergenze, una cosa importante sarebbe garantire a chi viene dalla Russia e dagli Stati Uniti che in caso di malattia curiamo queste persone. Potrebbe essere un vantaggio da mettere in campo. Se noi dessimo la possibilità a chi viene a passare le vacanze in Italia di avere una copertura sanitaria, questo potrebbe essere un vantaggio notevole», la proposta di Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana.



Francia, viaggi confermati. «I francesi potranno partire in vacanza in Francia nel mese di luglio e nel mese di agosto» 2020: lo ha detto il premier francese, Edouard Philippe, avvertendo tuttavia sulla «possibilità di restrizioni molto localizzate» in funzione dell'evoluzione dell'epidemia. «I francesi possono procedere alle loro prenotazioni», ha proseguito, sottolineando che «gli attori del turismo, gli albergatori, si sono impegnati a fare in modo che i villeggianti siano totalmente rimborsati nell'ipotesi in cui l'evoluzione dell'epidemia non rendesse possibile la partenza».

Ryanair, spiegando che «la nostra compagnia nel vostro paese opera in 29 aeroporti e ha 14 basi: a luglio avremo almeno un aereo in partenza da ogni base». E le altre? A una graduale ripresa sono pronti pure Easyjet e Wizzair. «Dal primo luglio anche in Italia ripartiremo praticamente in linea con i piani annunciati per il resto d'Europa, ovvero operando il 90% delle rotte ma con il 40% della capacità», ha specificato David O' Brien, Chief Commercial Officer di

Qualcosa si muove dopo le perdite per 314 miliardi e una stima di posti di lavoro sfumati pari a circa 100.000. I vettori fermi sulle piste da marzo sono la fotografia del disastro finanziario. Ora però lo scenario sta per mutare.