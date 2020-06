di Stefania Piras

Which country borders are open? Where are there (dreaded!) quarantine restrictions? IATA created an interactive world map to help you understand COVID-19 travel regulations, country by country.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 12:57

La manovra è la stessa di quando puntavano il cursore sulla mappa con destinazione "Ovunque", solo che adesso si va a random per cercare un paese che abbia una politica delle restrizioni e dei permessi, legati al, compatibile con le nostreo iche avevamo in programma.L'Associazione IATA,(rappresenta 290 compagnie aeree e circa l' 82% del traffico aereo globale), ha pubblicato una mappa interattiva aggiornata sulle restrizioni a, e passeggeri, in tutto il mondo completa dei documenti o delle dichiarazioni che bisogna fornire per entrare in un determinato Paese. Se state programmando un viaggio all', potrebbe essere utile darle. È possibile anche attivare un feed per ricevere notifiche sulle disposizioni che sono in continua evoluzione.Le informazioni relative all'Italia sono aggiornate al 3 giugno , data indicata per la riapertura dei collegamenti al di fuori della propria regione di residenza che segna anche il ritorno alla mobilità aerea. L'Italia, per chi proviene dall'estero, è infatti colorata di blu, ma non è il blu più scuro della gamma di colori che rappresenta il livello di restrizione. Blu scuro: restrizioni rigide e totali,, celeste: non ci sono restrizioni, grigio: paesi in cui le informazioni non sono disponibili o ancora in aggiornamento.