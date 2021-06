Estate 2021, quando e dove andare in vacanza in Italia e all'estero: ecco tutte le mete preferite

Si torna a viaggiare in Italia. Ed è il mare la metà preferita da chi sta prenotando le vacanze per questa estate. Già il 41% ha scelto dove andrà, mentre 25% degli intervistati nell'ultima indagine di Confturismo Confcommercio con Swg è ancora indeciso. Nonostante ciò, la maggior parte (l'86%) resterà nel Belpaese, invece il 14% andrà oltre confine.

Quando andare - Evitare periodi affollati significa anche ridurre le possibilità di contagiarsi da Covid. Così in molti stanno cercando di scegliere i mesi estivi in cui si concentrano meno persone. Anche se il 46% degli italiani intervistati nell'indagine condotta da Confturismo con Swg sceglie, agosto per la vacanza principale. Mentre il 64% predilige gli ultimi 15 giorni di luglio: 4 punti percentuale in più di quanto risultava solo 15 giorni fa. Pochi, anzi pochissimi, hanno scelto giugno: un ridottissimo 9%, 7 punti in meno rispetto alla rilevazione precedente. Restano invece stabili al 14% la prima quindicina di luglio e settembre. Si tratta di mesi che, quest'anno in particolare, offrono un ottimo rapporto prezzo-qualità, anche perché il flusso turistico degli stranieri, che di solito aumenta in questo periodo, è in calo.

Confturismo, c'è voglia di vacanze tra gli italiani: quasi la metà ha scelto agosto

Dove andare - Gli italiani non vedono l'ora di andare al mare. Sei su dieci hanno intenzione di passare le prossime vacanze estive in una delle località balneari della Penisola. Ai primi posti Puglia, Sicilia e Toscana. Perdono invece terreno la montagna e le città d'arte come Roma, Venezia e Milano. Prevale dunque la voglia di uscire dai grandi centri urbani per godersi la natura e gli spazi aperti. Tra le destinazioni più cliccate sui motori di ricerca c'è anche la Sardegna e la Calabria. Non manca poi la Riviera Romagnola, anche se ci sono dubbi riguardo alle limitazioni sulla movida e per le discoteche.

Vacanze all'estero - Se a Pasqua tra le mete preferite all'estero dagli italiani c'erano le Canarie, stavolta le isole più gettonate sono quelle in Grecia. Santorini, Ios e Mykonos sono prese d'assalto. Dal 14 maggio, la vice ministra del Turismo greca Sofia Zacharaki ha annunciato che non è più richiesta la quarantena, ma serve un certificato vaccinale (il green passo) o un test molecolare negativo per poter soggiornare. Ma tra le mete all'estero scelte ci sono anche la Spagna e la Francia.

