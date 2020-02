Nave da crociera vietata ai bambini: ecco la Scarlet Lady della Virgin varata a Genova

La nave punta anche alla difesa dell'ambiente con sistema di scrubber per lo smaltimento degli ossidi di zolfo dalle emissioni e con una marmitta per abbattere anche quelle di azoto.



I discorsi istituzionali dal palco dell'ad di Fincantieri Giuseppe Bono, del presidente della Liguria Giovanni Toti e il sindaco di Genova Marco Bucci hanno preceduto la cerimonia del cambio di bandiera. «È una delle molte giornate importanti per Fincantieri - ha commentato Toti - che è un'eccellenza assoluta nella costruzione di navi, sia da crociera come quella che stiamo varando oggi per Virgin, sia militari sia nautica da diporto di grandissimi livelli». E sottolinea l'«eccellenza» e «orgoglio di Genova» anche Bucci: «Siamo contenti che ci sia una nuova nave che esce da qui e stiamo lavorando per il nuovo superbacino che è un grande investimento per la nostra città».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 21:34

