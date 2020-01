Palau vieta le creme solari: «Danneggiano mare e coralli». È il primo Stato al mondo

«Dobbiamo vivere e rispettare l'ambiente perché l'ambiente è la culla della vita». Sono le parole di Tommy Remengesau, il presidente di Palau . L'isola, sita nell'Oceano Pacifico, è il primo Stato al mondo a vietare la crema solare, ritenuta dannosa per i coralli e per la vita marina. Da oggi, riferisce la Bbc, non potrà più essere venduta né utilizzata nel paese. Palau si propone sempre più sul mercato turistico come «paradiso incontaminato» per i sub dove una delle lagune fa parte del patrimonio Unesco.

Palau vieta creme solari, 10 sostanze all'indice

Le misure entrate oggi in vigore vietano l'uso di creme solari contenenti dieci sostanze fra cui oxybenzone e octinoxate, particolarmente tossico per lo sviluppo delle barriere coralline. Il bando, ricorda la Bbc, era stato annunciato nel 2018 e da allora molte marche hanno iniziato a produrre lozioni solari rispettose dell'ambiente. Un simile divieto entrerà in vigore a marzo alle isole Vergini e nel 2021 alle Hawaii.



BBC News - Palau is first country to ban 'reef toxic' sun cream https://t.co/sIaCKGHHfX — Iván Schaeufer (@IvanKirchen) January 1, 2020

Mercoledì 1 Gennaio 2020, 14:36

