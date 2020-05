All'aeroporto di Hong Kong sbarcano le cabine igienizzanti: «Ci entri dentro e poi viaggi "pulito"»

di Francesca Spanò

Volare, ormai, fa parte del quotidiano di moltissimi aspiranti vacanzieri, ma anche di chi deve spostarsi per lavoro o per questioni personali. Per salvare il turismo internazionale e combattere il fantasma del coronavirus, gli scali sono i primi a cercare di attrezzarsi con tecnologie all'avanguardia. L’, in queste ore, è balzato agli onori della cronaca per l’avvio di test sulunache dovrebbe permettere ai passeggeri di muoversi da un capo all’altro del mondo in completa sicurezza.LEGGI ANCHE Ryanair, 2020 da dimenticare: arrivano le offerte per l’estate 2021 Le nuovepromettono di non avere effetti nocivi sul corpo e di disinfettare abiti, oggetti e persone in pochissimo tempo. Il metodo innovativo, dunque, prevede la presenza di una cabina automatizzata di disinfezione dal Covid-19, operativa e funzionale in qualche secondo. Certo, questo è il momento ancora della sperimentazione e la sta provando soltanto il personale aeroportuale, ma sembra regalare importanti speranze sulla possibilità di tornare a viaggiare al più presto. Non è escluso, infatti, che se l’esito dovesse essere confermato, potrebbe essere impiegata in diverse parti del mondo. In questo modo prendere l’aereo in sicurezza sarebbe finalmente una certezza e virus e batteri sarebbero sconfitti da pelle e indumenti.Basterà entrare all’interno, salire sulla pedana e il macchinario provvederà a erogare un disinfettante in grado di agire subito. In soli 40 secondi si potrà essere del tutto igienizzati e pronti a salire a bordo. Il, che per primo sta testando, funzionerà a pressione negativa, una tecnica di isolamento che viene usata negli ospedali e nei luoghi dove è importante scongiurare la contaminazione.