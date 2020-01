Air Dolomiti apre una base a Firenze e cerca personale: il piano di assunzioni

apre a Firenze un nuovo centro di manutenzione. La Compagnia del Gruppo Lufthansa ha vinto il bando di Toscana Aeroporti e in primavera inaugurerà una nuova base tecnica all’Amerigo Vespucci.LEGGI ANCHE Boeing 777X, il primo decollo salta per il maltempo La Compagnia, che ha da tempo annunciato un piano di crescita con un investimento del Gruppo pari a 100 milioni di euro, ha incrementato il numero di aeromobili in flotta arrivando ad operare con 14 Embraer 195 da 120 posti e si appresta a ricevere altri tre aerei il prossimo anno con una prospettiva di ulteriore sviluppo fino al 2023. Da inizio anno ad oggi sono state incrementate le assunzioni, in particolare di piloti e assistenti di volo. La Compagnia, che opera regolarmente da Firenze e Pisa offrendo collegamenti sugli hub di Monaco e Francoforte, ha iniziato a valutare la possibilità di aprire basi di manutenzione in Italia e a Firenze ha trovato l’occasione per dare vita al proprio progetto. L’area di 2.600 mq, che verrà inaugura in primavera, darà opportunità di impiego a molti giovani italiani.