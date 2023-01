Il lato più selvaggio del Western Australia: ecco i Parchi Nazionali da non perdere

Tra i sogni nel cassetto di chi ama la natura e i paesaggi maestosi non può mancare il Western Australia. Vere e proprie perle del continente sono i Parchi Nazionali che regalano ambienti con scenografie mozzafiato. Da non perdere: il Karijini National Park, con rocce, sentieri, gole, cascate e piscine naturali; il Kalbarri National Park con le piattaforme gemelle del Kalbarri Skywalk sporgono sul parco a circa 100 metri di altezza; il Nambung National Park, sede del famoso deserto dei Pinnacoli; il Cape Range National Park, in cui si alternano aspre catene calcaree, grotte, canyon e spiagge incontaminate; e le spiagge bianche popolate di canguri del Cape Le Grand National Park. Infine, situata tra Walpole e Denmark, la Tree Top Walk è una passerella di 600 metri che si innalza a 40 metri di altezza. Foto da Ufficio Stampa Tourism Hub – Shutterstock / Music: «Elevate» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023

