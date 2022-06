Viaggi in Gran Bretagna, le compagnie low cost chiedono due documenti: «Spesso i passaporti italiani sono falsi», ecco cosa sta succedendo

Per viaggiare in Gran Bretagna dall'Italia con le compagnie low cost potrebbero servire due documenti. Partire con in tasca il passaporto italiano potrebbe non bastare. Diversi viaggiatori nei giorni scorsi hanno denunciato disservizi, legati proprio alla questione documenti d'identità. Conseguenza della Brexit? «È una faccenda che riguarda esclusivamente le compagnie aeree, non il governo», spiega un portavoce del ministero dell'Interno britannico intervistato da Repubblica.

Cosa succede?

Alcune compagnie low cost stanno chiedendo ai passeggeri di esibire un secondo documento, oltre al passaporto. «Spesso i passaporti italiani sono falsi», spiega la rappresentante Ryanair, «e abbiamo lo stesso problema con quelli greci e francesi... Per questo facciamo controlli a caso» preventivi. Ryanair e Easyjet non danno risposte ufficiali in merito e ambasciata e consolati fanno sapere che stanno monitorando la situazione. Ma qual è il motivo di tanto zelo delle compagnie? Una spiegazione potrebbe essere data dal rischio multe nel caso in cui in passeggero venisse respinto alla frontiera, con rimpatrio a spese della compagnia. Dunque, un effetto indiretto della Brexit.

