Thailandia, rimosso il blocco Covid per i turisti: dal 1 novembre si potrà tornare a viaggiare nel Paese asiatico

Dopo quasi due anni la Thailandia riaprirà le frontiere ai turisti vaccinati il primo novembre. Ad annunciarlo questa mattina è stato il primo ministro del Paese asiatico, Prayut Chan-o-cha in un discorso in tv, sottolineando che dal primo dicembre riapriranno anche i luoghi di intrattenimento.

I Paesi menzionati

Il primo ministro thailandese ha fatto esplicito riferimento a Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Singapore e Australia, considerati come Paesi sicuri per la bassa incidenza di diffusione di Covid in questo momento, ma la cerchia è allargata anche ai Paesi europei. Prayut ha affermato che la decisione è stata presa pensando all'economia, «anche se non si possono escludere ripercussioni legate alla pandemia». «So che tale decisione comporta dei rischi ed è quasi certo che il numero giornaliero di casi di Covid aumenterà una volta che inizieremo ad allentare le misure, ma seguiremo da vicino la situazione», ha spiegato Prayut.

«Questa è alta stagione e non possiamo perdere questa opportunità», ha concluso. Il governo in precedenza aveva affermato che avrebbe aperto il paese entro il 1 ottobre, ma la scadenza era stata posticipata per l'aumento del numero di contagi.

Rischio calcolato

Il governo in queste settimane sta avanzando con la campagna vaccinale e Prayut ha affermato che la sua è stata una decisione doverosa per un rischio calcolato. Il primo ministro ha aggiunto che ristoranti, bar e luoghi di intrattenimento potranno riaprire e vendere bevande alcoliche dal 1° dicembre.

