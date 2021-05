È la serra più grande al mondo: qui gli alberi hanno le dimensioni di un grattacielo

Singapore è una meta piuttosto lontana, ma vale la pena il costo del biglietto per rimanere incantati dai parchi disseminati per la città-stato asiatica: il Gardens by the bay, in particolare, è un concentrato di verde e tecnologia che ci fa sentire piccolissimi tanto è mastodontico. Questo parco è declinato in chiave futuristica: la mano dell’uomo, l’azione della tecnologia e la potenza della natura si intrecciano in armonia perfetta. Ospita Supertrees Grove, una foresta di 12 alberi artificiali alti 50 metri e pieni di dispositivi all’avanguardia in termini di eco-design: sono dotati di pannelli solari che alimentano l’intero parco, c’è un giardino verticale e strutture che raccolgono l’acqua piovana. Ad attirare l’attenzione dei visitatori contribuisce anche la serra più grande del mondo, Flower Dome che accoglie al suo interno piante e fiori provenienti da tutto il pianeta, magnolie, ulivi millenari o orchidee (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Maggio 2021, 11:04

