È l'unico e solo gran canyon d'Europa e non ha niente da invidiare a quelli americani. Ecco dove sta

Una vacanza all’insegna della natura, dell’avventura e degli sport estremi? Bene, la meta perfetta sembra essere la Provenza…Non aspettatevi campi di lavanda sterminate ma adrenaliniche gite in canoa e esaltanti arrampicate sulle gole del Verdon. È il canyon più grande d’Europa che non ha nulla da temere agli omonimi americani: i crepacci si snodano per 25 km, le scogliere a strapiombo arrivano anche a 1500 mt, mentre le gole – nel punto più ampio – si allargano fino a 500 mt. In moto, in bici, a piedi o direttamente in canoa, le gole del Verdon offrono una vista spettacolare dal Ponte di Artbudy, il più alto d’Europa. Oltre a percorrere sentieri di crescente difficoltà, infatti, si pratica snorkeling, rafting, hydrospeed, torrentismo e climbing; senza contare che tutt’intorno ci sono borghetti caratteristici che vale la pena visitare come la Palud sur Verdon, Rougon, Moustiers Sainte Marie o Castellane. (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 13:39

