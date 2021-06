Il trampolino sospeso a 700 metri nel vuoto, è tra i più fotografati del Nord Europa

È il posto più instagrammato della Norvegia, la lingua di Troll è un trampolino di roccia a 700 mt di altezza: per arrivarci servono 5 ore di camminata tra vegetazione lussureggiante e ripide salite, ma la fatica vale tutto lo spettacolo una volta arrivati in cima. La ‘lingua di Troll’ è un sottile sperone di roccia, sospeso nel vuoto, che si affaccia sul lago Ringedalsvatnet. Grazie a Instagram è passato dall’attirare circa 500 impavidi amanti del trekking nel 2009 a 40mila visitatori nel 2014: la meta viene presa d’assalto per realizzare selfie estremi e molto suggestivi, da metà giugno a metà settembre. Non ci sono protezioni, chi sale sino alla lingua di Troll lo fa a suo rischio e pericolo e c’è anche la fila prima di fare la foto ricordo… Il trampolino sospeso nel vuoto va visto una volta nella vita ma preparatevi ad affrontare una passeggiata di circa 10 ore tra andata e ritorno! (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

LEGGI ANCHE: -- Ecco perchè si arrossano gli occhi in piscina… Il motivo è disgustoso

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA