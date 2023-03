New York in crociera, a piedi, in metro: 15 esperienze iconiche e originali da non perdere nella città che non dorme mai

di Francesca Spano'

New York è un’esplosione di adrenalina a tutte le ore, una metropoli brulicante di vita, il primo vero sogno di ogni aspirante viaggiatore. Trovarsi finalmente a passeggiare in questo immenso set cinematografico, emblema dell’emigrazione (anche italiana) nei secoli scorsi, è una ventata d’aria fresca improvvisa che non delude mai. L’abbraccio dei grattacieli che punteggiano strade larghe fiancheggiate da palazzi dalle scale antincendio esterne, è un must da vivere una volta nella vita. E all’art déco dell’Empire State Building, al volto rassicurante della Statua della Libertà e al doloroso ricordo del Memorial sul sito del World Trade Center, si contrappongono vivaci quartieri, locali alla moda e gallerie d’arte all’avanguardia.

New York, da vivere 24 ore su 24: cosa vedere, cosa fare, dove andare

Basta un solo sguardo, appena giunti nella “Big Apple”, per rendersi conto non solo delle sue dimensioni ma, soprattutto, della rosa infinita di possibilità. Un primo viaggio, dunque, è un assaggio di ciò che si potrà meglio scoprire durante futuri soggiorni. Una buona idea può essere quella di prenotare una crociera: da aprile Msc con Msc Meraviglia propone questo scalo come partenza per diversi itinerari. Di sicuro, è un luogo che si visita a piedi e, quindi, scarpe comode ai piedi, borsa grande per un imperdibile giro di shopping e via a scoprirne le iconiche meraviglie. Ecco 15 esperienze da provare a New York:

A piedi o in metro!

Prendere un traghetto per vedere la Statua della Libertà ed Ellis Island

L’emblema del sogno americano è uno dei primi appuntamenti imperdibili durante un soggiorno a New York. Per visitare la Statua della Libertà, anche solo dall’esterno (esistono tre tipologie di biglietto: base, quello per fermarsi al piedistallo e quello per arrivare fino alla corona) occorre acquistare un ticket e salire a bordo dei traghetti ufficiali. Sono gli unici autorizzati all’attracco e partono da Battery Park o dal Liberty State Park nel New Jersey. Appena sbarcati si può anche visitare il museo, che ospita anche la fiaccola originale del monumento. Al ritorno si può fare scalo a Ellis Island, il luogo di origine artificiale dove giungevano in quarantena gli immigrati prima di poter mettere piede sul suolo americano.

Passeggiare a Times Square dopo il tramonto

Con le sue gigantesche insegne al neon accese a tutte le ore, il visitatore ha l’impressione di entrare in un micromondo di colori scintillanti. Lo spettacolo è ancora più intenso la sera. A Times Square si può giungere facilmente in metro e, dopo anni in cui è stata considerata una zona malfamata, oggi è reduce di un importante intervento di bonifica ed è diventata il regno di musica, allegria e gradazioni cromatiche intense.

Raggiungere il 9|11 Memorial al World Trade Center

Questo è un luogo dove si percepisce tanto dolore, si trova a Lower Manhattan e occupa 8 dei 16 acri dell’ex complesso del World Trade Center. Il memoriale ricorda le vittime degli attentati del 2001 alle Torri Gemelle e, giorno dopo giorno, tra i nomi incisi vicino alle grandi vasche sorte dove si trovavano i grattacieli, viene posta una rosa bianca vicino alle persone che in quella specifica data avrebbero compiuto gli anni. Il complesso è ancora in costruzione e la sua progettazione è stata affidata all’architetto newyorkese Michael Arad, che ha collaborato con il prestigioso studio di architettura paesaggistica Peter Walker and Partners.

Scattare un selfie tra Central Park, Empire State Building, Chrysler Building

Non solo troupe e film di respiro mondiale, qui a ogni angolo si può scorgere un vero monumento moderno dove scattare una immagine instagrammabile. Qualche esempio? Al Central Park, oltre a concedersi rilassanti passeggiate in mezzo al verde, in più di 4 km di spazio si può andare a caccia di location di serie tv e sentirsi dentro al piccolo schermo. Immortalare l’Empire State Building, poi, è praticamente d’obbligo. Il suo profilo domina la città e appare in tutta la sua bellezza in stile art déco, nel quartiere Midtown del distretto di Manhattan, all'angolo tra la Fifth Avenue e la West 34th Street. Il Chrysler Building, costruito per ospitare l’omonima casa automobilistica, oltre a essere monumento nazionale è stato a inizio Novecento il grattacielo più alto del mondo.

Concedersi un giro di shopping

Tutto il mondo lo sa: se venite a New York, il giro tra negozi è d’obbligo. Tra outlet, centri commerciali giganteschi e piccole boutique, si può fiutare l’affare e scegliere qualche outfit alla moda e difficile da scovare altrove. E, se avete tempo, fate un salto anche da Macy’s.

Acquistare i biglietti per una partita di NBA

Tra le tante esperienze da provare, anche se non siete amanti dello sport, c’è sicuramente quella legata a una partita dei New York Knicks al Madison Square Garden, a Manhattan. Più che una gara sportiva è un vero e proprio show tra ballerini, performance e “cannoni” giganti che sparano gadget tra la folla.

Completare il giro dei distretti e quartieri newyorkesi

Per conoscere le dimensioni enormi di questa meta, non resta che organizzare un giro (anche in pullman) tra i suoi quartieri più iconici, dove ritrovare passato e presente della Grande Mela. Ci sono quelli etnici, come Chinatown (nella parte bassa di Manhattan) e l’ex quartiere ebraico del Lower East Side o quelli abitati da artisti come Soho, Tribeca, Chelsea, l’East e il West Village. E poi ecco i distretti da visitare rigorosamente tutti. Si comincia con l’isola centrale di Manhattan per poi allargarsi verso le periferie a Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island.

Fermarsi al Ponte di Brooklyn per qualche scatto

Di fronte a questa meraviglia dell’ingegneria si rimane senza fiato. Progettato da John Roebling e da suo figlio Washington, per venti anni divenne il ponte sospeso più lungo e largo del mondo. Se qualche foto qui è d’obbligo, c’è uno scorcio che vi lascerà senza fiato ed è quello immortalato nel film di Sergio Leone, “C’era una volta in America”. In una scena, una delle arcate del Manhattan Bridge incornicia l’Empire State Building. In questo caso, recatevi a Brooklyn, nel quartiere DUMBO (Down Under Manhattan Bridge Overpass) e precisamente nel punto in cui Washington Street incrocia Water Street. Fate, dunque, due passi a piedi e vi troverete al centro di questi due incredibili ponti e resterete senza fiato (Manhattan Bridge e Ponte di Brooklyn).

Raggiungere il West Village dove si trovava la casa di Carrie in Sex and The City

L’appartamento di Carrie Bradshaw, la mitica giornalista di una delle serie più amate di sempre, si trova in 66 Perry Street nel West Village. Si tratta di una dimora privata, sulle cui mitiche scale non ci si può più sedere per una foto. Il proprietario, però, lo scorso anno ha permesso a qualche fortunato di pernottarvi, grazie a un annuncio su Airbnb.

Salire a The Edge

Questo osservatorio panoramico all’aperto, è il più alto dell’emisfero occidentale. Colpisce per il suo design futuristico, è sospeso a circa 300 metri di altezza e dal 102esimo piano si può osservare un panorama incredibile per poco più di trenta dollari. In più si può passeggiare nel vuoto, su una superficie di vetro e usufruire di un elegante bar e di un ristorante esclusivo.

Camminare lungo l’High Line, nell’ex ferrovia sopraelevata

Avete mai passeggiato in un’ex ferrovia sopraelevata, la West Side Line? Faceva parte della New York Central Railroad e correva per 2,33 km lungo il lato occidentale di Manhattan. Oggi si percorre a piedi, mentre ai lati scorrono palazzi di design di grande eleganza.

Concedersi uno spuntino al Chelsea Market

Questa sorta di mercato di quartiere, accoglie annualmente sei milioni di visitatori e presenta oltre cinquanta locali che propongono ogni delizia locale e internazionale e non manca qualche boutique di souvenir originali. Sorge nel quartiere di Chelsea, a Midtown Manhattan ed è considerato un luogo di tendenza dove ritrovarsi, magari durante una giornata uggiosa.

Meatpacking District c’è Little Island, il nuovo parco “galleggiante”

Questo parco costruito sul fiume Hudson, ha la forma di un tulipano ed è stato aperto nel 2021. Passeggiandovi intorno, incontrano più di 350 specie di fiori, alberi e piante e, oltre alla vista impareggiabile sulla città, si può assistere anche a qualche periodico evento dal vivo.

Andare a caccia di vip e curiosità tra Soho e Tribeca

TriBeCa significa “Triangle Below Canal Street”, si trova nell’area di Lower Manhattan e, insieme al confinante Soho, è il luogo perfetto per serate newyorkesi a caccia di vip e divertimento. Fino agli anni Settanta era una zona industriale, oggi anche grazie al Tribeca Film Festival (creato, tra gli altri, da Robert De Niro), è molto richiesto. Qui si possono incontrare Julia Roberts, Beyoncé, Taylor Swift, David Letterman, Meryl Streep, Robert de Niro e molti altri. Lo stesso accade a SoHo (South of Houston), dove hanno vissuto in questi anni Meg Ryan, Marc Jacobs e una rosa innumerevole di personaggi famosi.

Visitare un museo

Potremmo scrivere per ore, ma ve ne segnaliamo qualcuno. Il Metropolitan Museum of Art (The Met) che espone oltre 5000 anni di arte mondiale, partendo dall’antichità classica. Ospita anche mostre itineranti per tutto l’anno. Il Museum of Modern Art (Moma) non ha bisogno di presentazioni ed è ancora considerato il principale museo moderno del mondo, così come il Museo Americano di Storia Naturale (dove è stato girato il film "Una notte al museo"). Il Museo Guggenheim, espone arte moderna e contemporanea dal 1937. La sede attuale è un’opera di Frank lloyd Wright del 1943.

Partiamo in crociera!

Msc sceglie New York e propone 3 nuovi itinerari da sogno

Una delle novità 2023 di Msc riguarda proprio New York, destinazione di partenza da aprile di tre nuovi itinerari. Da qui, con Msc Meraviglia, salperà tutto l’anno con partenze programmate, verso Caraibi, Ocean Cay, Bermuda, New England e Canada. Moltissime saranno le escursioni a disposizione. Dalla città simbolo della cultura e dell’economia degli Stati Uniti, dove le acque dolci del fiume Hudson si mischiano a quelle salate dell’oceano Atlantico, la prima delle crociere avrà una durata di 6 o 7 notti. Farà rotta verso sud e, dopo aver toccato la Florida, si dirigerà verso le Bahamas, trasformando l’atmosfera tipica del Nord America in quella esotica dei Caraibi. Qui, gli ospiti trascorreranno una notte nella capitale, Nassau, prima di partire per Ocean Cay per poi ritornare a scorgere lo skyline della metropoli per eccellenza, risalendo lungo tutta la East Coast.

Il secondo giro, invece, ha una durata di 6 notti e permetterà di scoprire le Bermuda, le sue spiagge spettacolari e la sua natura incontaminata. Lasciato il New York Harbor, si giungerà infatti a King’s Wharf, con 3 giorni di sosta previsti, nei quali andare alla scoperta delle 7 isole principali e dei circa 300 isolotti e scogli caratteristici delle Bermuda con escursioni programmate a Hamilton e St.George. Da settembre, poi, si aggiungerà un terzo itinerario che farà rotta verso nord, alla scoperta della costa del New England e del Canada durante la stagione della Indian Summer. In questo periodo le foglie da verdi diventano gialle, arancioni, rosse e infine marroni, creando una meravigliosa tavolozza di tonalità cangianti e dando vita al fenomeno, amatissimo, del foliage. In questo caso la nave arriverà nella cittadina portuale di Newport nel Rhode Island, appena sopra New York che preparerà l’arrivo del giorno dopo a Boston, vera culla della cultura americana. Da qui, toccherà le sponde del Canada a Saint John’s, una città dalla storia tutta italiana e Halifax, capitale della Nuova Scozia nell’estremo est del paese. Tappe finali prima del ritorno a New York saranno Charlottetown - con la sua classica forma a V - e Sydney, meravigliosamente adagiata su un fiordo della Spanish Bay.

