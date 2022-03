La classifica dei Paesi più felici al mondo nel 2022

Le drammatiche notizie che arrivano dalla guerra rendono il panorama mondiale incerto. Dopo la pandemia, le paure legate al conflitto stanno condizionando la vita delle persone giorno dopo giorno. C'è però una notizia positiva che arriva dal World Happiness Report, la benevolenza sta crescendo a livello globale. Quella che in Italia è famosa ormai come la "Classifica dei paesi più felici al mondo" è tornata, aggiornata con i dati provenienti da circa 150 nazioni nel mondo. In occasione del suo decimo anniversario, il reporto ha esaminato tutti i fattori che contribuiscono ad aumentare la felicità.

Dopo due anni di pandemia, i ricercatori della Nazioni Unite hanno scoperto che le persone hanno aumentato le loro attività nel volontariato e contribuito maggiormente alla beneficenza. Per il quinto anno consecutivo è la Finlandia il paese più felice al mondo. Sul podio poi altri due paesi nordici, la Danimarca e l'Islanda. Un'aspettativa di vita sana, il Pil pro capite, il sostegno sociale, la bassa corruzione e la generosità della comunità in cui le persone si prendono cura l'una dell'altra, oltre alla libertà di prendere decisioni importanti per la vita. Questo il motivo del successo per un podio "scandinavo". E l'Italia? Il nostro paese non figura tra i primi 10. Siamo infatti al 31esimo posto subito dopo l'Uruguay e prima del Kosovo. Ma ecco la classifica dei primi 10 paesi più felici al mondo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Marzo 2022, 13:34

