Montagne di "bastoncini di zucchero": cosa sono e dove si trovano le Candy Cane Mountains

Sono state soprannominate Candy Cane Mountains perché le rocce di queste montagne sono a strisce bianche e rosa come i bastoncini di zucchero di Natale. Siamo in Azerbaigian sulla catena montuosa del Grande Caucaso. No, non sono opera di Willy Wonka, bensì della natura e della composizione geologica del terreno. Sono di scisto, una roccia sedimentaria fatta da molti strati sottili posti uno spora l'altro con una diversa composizione mineraria. Crediti foto@Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Dicembre 2021, 18:11

