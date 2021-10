Voglia di mindfulness? A Londra arriva il treno per "meditare"

Un progetto in divenire e sei mesi di prova per cominciare: intanto, però, l’idea di dare vita al primo treno mindfulness, a Londra, sembra davvero vincente e perfettamente in tema con lo stressante periodo dal quale usciamo. Con la pandemia, infatti, la sensibilità di ognuno di noi è stata turbata e meditare è da sempre una pratica che aiuta a rilassarsi e a ritrovare se stessi.

Combattere la stanchezza mentale in modo alternativo

Nella capitale inglese, la proposta nasce per aiutare i pendolari che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di smartworking e devono riabituarsi ai ritmi serrati in ufficio. Tutto questo può destabilizzare e meditare tra i convogli può sicuramente apportare dei benefici immediati. Dodici treni della Docklands Light Railway, allestiti con spazi ad hoc dalla The Inner Journey (viaggio interiore), hanno appositi scompartimenti con immagini tranquillizzanti di paesaggi naturali che favoriscono la pace interiore. Chi poi volesse fare sul serio, potrà scaricare l’app dedicata e seguire le meditazioni guidate. Lo spazio dedicato alla consapevolezza sui mezzi pubblici, è strettamente legato alla Giornata mondiale della salute mentale 2021, che si è appena conclusa e durante la quale le carrozze mindfulness hanno iniziato le loro corse. In realtà, riprendere a seguire la frenetica routine quotidiana, può creare disagio a qualunque lavoratore e sarebbe auspicabile che l’iniziativa fosse copiata anche altrove. Del resto, fa bene a tutti darsi delle pause durante la giornata e curare il nostro viaggio interiore, per favorire una costante crescita spirituale.

