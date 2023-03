Lufthansa presenta la "stanza privata" in aereo, ecco la nuova First Class Suite

Lufthansa amplia la sua offerta premium di First Class con la «Suite Plus», una cabina doppia separata con pareti alte fino al soffitto e una porta interamente richiudibile, un grande tavolo e due ampi sedili che possono essere combinati in un comodo letto matrimoniale, se necessario. Con questa camera privata volante, Lufthansa stabilisce un nuovo standard in termini di comfort e individualità all'interno della sua classe di viaggio più sofisticata. Le caratteristiche della First Class Suite non hanno eguali in tutto il mondo: gli ospiti possono riscaldare o raffreddare i loro posti a sedere larghi quasi un metro nella suite in base alle loro esigenze personali e collegare il proprio dispositivo mobile al sistema di intrattenimento. Un ampio spazio di archiviazione è fornito da un armadio suite in modo che i viaggiatori possano cambiarsi comodamente e avere tutti i loro effetti personali a portata di mano. Anche un servizio di altissimo livello attende: l'equipaggio serve il menu gourmet in un momento richiesto dagli ospiti. Il pasto può essere gustato nelle suite private al grande tavolo di First Class, simile a un ristorante.

La "prima classe" di Lufthansa

La First Class sarà introdotta nel 2024, sugli Airbus A350 appena consegnati come parte di «Lufthansa Allegris», il nuovo prodotto a lungo raggio della compagnia aerea. Nel processo, la compagnia sta migliorando l'esperienza di viaggio complessiva per i clienti in tutte le classi di viaggio: Economy, Premium Economy, Business e First Class. «Allegris» fa parte della più grande revisione di prodotti e servizi nella storia del Gruppo Lufthansa, con un investimento totale di 2,5 miliardi di euro entro il 2025. «Ogni ospite ha la propria comprensione del premio, motivo per cui ci concentriamo sulla massima individualità ed esclusività. La First Class Suite Plus trasmette la sensazione di privacy e individualità simile a una camera d'albergo - solo a undici chilometri di altitudine», ha spiegato Jens Ritter, ceo di Lufthansa Airlines. «La gamma Allegris promette individualità, esclusività e servizio premium lungo l'intera catena di viaggio».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 17:45

