Lapponia, l'hotel più particolare al mondo con posto in prima fila sull'aurora boreale

L'aurora boreale è senza ombra di dubbio uno degli spettacoli che ci regala la natura decisamente mozzafiato. Per vederla da una posizione privilegiata, in Lapponia è stato inaugurato un hotel dove poter godere di questo spettacolo naturale. Si chiama Arctic Bath e si trova a Harads nella Lapponia Svedese: una struttura completamente ecosostenibile a forma circolare con al centro una piscina naturale. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

