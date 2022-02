In Sri Lanka si trova una torre bianca non adatta a chi soffre di vertigini

Salire questa torre color avorio vi porterà a 3567 metri sopra il livello del mare e vi sembrerà di toccare il cielo con un dito. Se soffrite di vertigini non è un'esperienza adatta a voi; ma se trovare il coraggio di salire i suoi gradini, vi attende uno spettacolo davvero mozzafiato. La torre si trova a Ambuluwawa in Gompola, un complesso multi religioso un luogo sacro, in cui ognuno è libero di praticare la propria religione. La torre è definita il 'simbolo dell'armonia e dell'umanità del paese' è alta 40 metri ed è a chiocciola. L'ultimo tratto da brividi, fa percorso all'esterno. Crediti foto@Shutterstock Music: «Moose» from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 18:33

