Copenaghen capitale Unesco 2023 del Design ospita il battesimo di MSC Euribia con Sophia Loren

Il 2023 è l’anno di Copenaghen nominata dall’Unesco World Capital of Architecture in quanto virtuosa interprete del legame tra design, creatività e sostenibilità ambientale, in risposta alle sfide del nostro tempo. Ogni tre anni, la città selezionata diventa sede annuale di eventi che coinvolgono i maggiori interpreti del settore del design, in questo caso ispirati al tema "Sustainable Futures - Leave No One Behind" e mirati alla dimostrazione di come la città stia concorrendo al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. Non solo celebre grazie agli ampi spazi verdi, la città danese fa scuola in tema di energie rinnovabili, transizione ecologica, riduzione delle emissioni, utilizzo di materiali rigenerati. Il 2023 è il suo anno magico quindi; ha un record legato al design e una certificata eccellenza legata al tema della sostenibilità. Anche MSC Euribia.

Il battesimo di MSC Euribia con Sophia Loren

In questo contesto si inserisce il battesimo della 22 esima nave della flotta MSC Crociere, terzo gruppo crocieristico al mondo, che il prossimo 8 giugno 2023 darà alla luce nella capitale danese la prima nave al mondo a raffigurare sul proprio scafo, come una tela galleggiante, una maestosa opera di un designer, vincitore di un contest internazionale per aver meglio interpretato gli obiettivi della Compagnia verso un futuro sempre più sostenibile e del profondo rispetto e impegno per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino.

