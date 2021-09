La casa di "Winnie The Pooh" esiste ed è prenotabile su Airbnb

Dormire nella casa di Winnie The Pooh è una possibilità reale e a portata di click su Airbnb. Del resto, corre l'anno dei festeggiamenti del 95° anniversario del celebre e amatissimo orsetto. Non poteva esserci occasione migliore per vivere un'esperienza unica nella foresta di Ashdown, famosa per aver ispirato il Bosco dei Cento Acri. La struttura Bearbnb è ispirata ai racconti originali di A.A. Milne ed è dotata di due alloggi indipendenti. Può quindi accogliere quattro ospiti contemporaneamente, offrendo loro la possibilità di immergersi nell'iconico mondo di Winnie The Pooh e i suoi amici. L'host della struttura Airbnb è Kim Raymond, disegnatore dell'iconico orsetto da oltre 30 anni e curatore della realizzazione di questo unico alloggio. Kim ha dato vita alla casa di Winnie The Pooh prendendo ispirazione dalle illustrazioni originali di E.H. Shepard.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Settembre 2021, 16:39

