Se ti trasferisci in queste città per lavoro, oltre allo stipendio riceverai dei voucher d'affitto: ecco dove

La pandemia ha rivoluzionato non solo il modo di stare insieme, ma anche di lavorare e lo smart working è diventata una realtà oramai estremamente diffusa: per questo motivo in Italia stanno proliferando i cosiddetti villaggi del telelavoro o smart working village. A Santa Fiora in Toscana e Rieti nel Lazio le autorità locali hanno lanciato una iniziativa che ha riscosso un buon successo da parte di lavoratori che si sono trasferiti invogliati dall’offerta messa sul piatto: dei voucher di affitto del 50% della somma relativa alla locazione per un massimo di 200 € al mese per contratti della durata dai 2 ai 6 mesi. Come funziona nel dettaglio la proposta (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Maggio 2021, 09:19

