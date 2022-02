San Valentino in giro per l'Italia: ecco i 3 luoghi più romantici, quelli più iconici e quelli più instagrammabili

di Francesca Spanò

L’amore non è una data, ma un meraviglioso stato d’animo e una storia si costruisce momento dopo momento, tra mille esperienze e il desiderio di non perdersi. Eppure c’è un giorno dell’anno che solletica sempre un po’ anche le coppie meno convenzionali e si tratta del 14 febbraio, dedicato a San Valentino e a tutti gli innamorati. Una cena fuori o qualche giorno lontani da casa, di solito, sono il must per chi sta insieme e per chi desiderasse organizzare un soggiorno last minute in giro tra le regioni italiane, non mancano i posti dove passeggiare mano nella mano, guardare magici tramonti o scambiarsi promesse importanti, circondati da sfondi indimenticabili.

Una mini vacanza tra luoghi iconici

Venezia

Esiste forse una città in Italia (e probabilmente nel mondo) più romantica di Venezia? Da ogni angolo del globo, da sempre, il desiderio è quello di scoprire questa meta almeno una volta nella vita. Impossibile, in questo senso, farsi mancare un giro in gondola o la traversata al Ponte di Rialto o, ancora, dare una occhiata a calle ed edifici d’epoca.

Verona

Come perdersi la location dove è ambientata la tragedia d’amore di Romeo e Giulietta, scritta da William Shakespeare? La casa di Giulietta è la prima tappa, ma anche luoghi come il Ponte di Castelvecchio e il Giardino dei Giusti, meritano una tappa.

Roma

Si respira storia e passato in ogni dove, in quella che non a caso è chiamata la “Città Eterna”. Dal lungotevere al Colosseo, fino a Campo de’ Fiori e Piazza Navona, la lista è praticamente infinita e merita anche una passeggiata l’antico Foro Romano e la Città del Vaticano.

I luoghi più romantici

Costiera Amalfitana

Un classico che non stanca mai: il tour della Costiera Amalfitana, permette di scoprire diversi borghi suggestivi, tra profumi e sapori inconfondibili. Un mix di stili e bellezze tra montagne, mare e vigneti, baciati dal sole e resi unici dalla natura perennemente in trionfo.

Val D’Orcia

Un weekendo romantico in Toscana ci sta sempre, soprattutto in un Patrimonio Unesco come la Val d’Orcia, a sud di Siena. Qui si alternano borghi medievali, paesi circondati da vigneti, sorgenti termali e sentieri di pellegrini.

Procida

Questo rifugio è perfetto per chi è in cerca di relax e scenari da cartolina. Particolare è soggiornare nelle case dei pescatori o perdersi tra spiagge di ghiaia e ciottoli, aspettando un tramonto per una splendida foto.

Lago di Iseo

I panorami, qui, sono indimenticabili, nonostante il perimetro contenuto. Le attività da organizzare in coppia sono molte: dalle camminate in bassa e alta quota, fino alla possibilità di fare un bagno in alcune zone o prendere un battello per andare a Monte Isola, la più grande isola lacustre d’Europa.

Cefalù

Un diamante tutto siciliano, non lontano da Palermo, dove i colori del mare la fanno da padrone. Intorno ad esso sorge un borgo affascinante, arricchito di architetture arabo-normanne. Il Duomo è Patrimonio Unesco, ma per chi ama muoversi ci si può incamminare fino alla rocca e godersi un panorama incredibile.

Firenze

Basta pronunciare il suo nome per immaginare opere d’arte e segreti, romanticismo e paesaggi incredibili. In più, da Firenze, la patria di Dante e Beatrice, ci si può spostare verso zone come Pienza e Montepulciano.

