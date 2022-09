Salerno, la cascata segreta che nasconde la grotta dell'Angelo: dove si trova questo luogo magico

E’ un comune di circa cinquecento abitanti che prende il nome di Sant’Angelo a Fasanella ed è un paese molto caratteristico sia per la storia che per il paesaggio. Si trova a Salerno in Campania ed ha molto da raccontare. In particolare lì vi è una cascata segreta dove vi si nasconde la grotta dell’Angelo. Ecco cosa bisogna sapere al riguardo. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN - FROM BENSOUND.COM

