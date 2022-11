Roma, la chiesa con lo specchio: è uno dei luoghi più famosi e fotografati della Capitale

Quante volte avete visitato Roma e non avete mai pensato di entrare nella Chiesa di Sant'Ignazio? È una degli edifici sacri più belli e famosi, anche se non molto turistica ed è per questo che molti non conoscono la sua storia e la particolarità che la contraddistingue. Si trova in una delle vie di passaggio per raggiungere Via del Corso o il Pantheon. Una volta entrati, alzate lo sguardo per ammirare l'affresco illusionista di Andrea Pozzo, architetto trentino del tardo barocco che è riuscito a dare vita ad un'opera attuale alla fine del 1600. Inoltre, all'interno della chiesa vi è anche uno specchio, messo al centro, ideale per scattare qualche foto e cogliere tutti i dettagli dell'affresco che raffigura l'investitura da parte di Gesù e Dio, attraverso la luce di Sant'Ignazio e tutti i Gesuiti. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

Leggi anche: -- Roma, il piccolo ‘miracolo’ che avviene tutti i giorni in questa Chiesa: succede tutti i giorni alle 17:30

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA