Piemonte, contributi fino a 40mila € se ti trasferisci in questo borgo di montagna

La pandemia ci ha fatto capire che il luogo in cui viviamo deve essere davvero abitabile e possibilmente avere un giardino o uno spazio all’aperto dove rilassarsi: cosa c’è meglio di un borgo in montagna per cui sono addirittura previsti contributi fino a 40mila €? La regione Piemonte è pronta ad aprire un bando dal 1° settembre per incentivare quanti vogliano lasciare la città a trasferirsi almeno per 10 anni in uno dei 465 paesini con meno di 5mila abitanti che hanno aderito al progetto. Cosa c'è da sapere se si vuole fare domanda (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Agosto 2021, 09:05

