Outdoor Experience a Roma: light jogging tra i monumenti, per un tour insolito e sostenibile

Dopo un lungo inverno, reso ancora più pesante dalla pandemia, c’è voglia di riprendersi tutto: le passeggiate all’aria aperta, i raggi del sole che accarezzano il viso, la propria forma fisica provata da lunghe sessioni di smartworking o, addirittura, da percorsi lunghi non più un paio di metri tra la cucina e il salotto. E mentre si cerca un’idea alternativa per dare sfogo a quell’immensa voglia di vita, tenuta stretta tra le quattro mura di casa per troppo tempo, arriva un progetto originale che permetterà nei prossimi mesi di scoprire Roma, in versione alternativa e sostenibile. Archeorunning è una “creatura” di Isabella Calidonna, che per la verità esiste già da qualche anno, ma che adesso anche grazie al contributo della Regione Lazio, è pronta a far “correre” turisti e residenti tra le iconiche meraviglie della Città Eterna.

Archeorunning: di cosa si tratta?

Con Archeorunning ci si allena tra i monumenti, attraverso un movimento dolce e personalizzabile, perfetto per qualunque esigenza. Non richiede, dunque, alcun tipo di preparazione atletica. Attualmente inserito all’interno del progetto “Percorsi naturali. Arte, cultura, sport e benessere” , intende promuovere e portare alla luce nuove destinazioni strategiche e valorizzare i luoghi della Regione Lazio. In questa primissima fase che si concluderà ad aprile, saranno giornalisti, blogger, agenti di viaggio e tour operator a provare l’esperienza e a raccontarla/proporla. A partire da maggio, chiunque potrà visitare la Capitale e aree limitrofe, con un appeal del tutto nuovo e a ritmo di esercizio fisico. A capo dei gruppi, c’è la fondatrice Isabella Calidonna, guida turistica abilitata e super creativa, con una formazione di storico dell’arte e un bagaglio sportivo non indifferente come runner, maratoneta e triatleta. Isa è anche tecnico FIDAL e preparatore fisico CONI e propone degli itinerari che permettono di scoprire una metropoli che ancora riposa, quando i colori tenui dell’alba sembrano attraversare la storia, passando dai reperti millenari, fino alle più moderne costruzioni. Con uno speciale storytelling, garantisce la scoperta di una Roma fatta di leggende, elementi storici e peculiarità spesso quasi sconosciute.Prima dell’inizio dell’attività prescelta, vengono poste delle domande per capire bene che tipo di esperienza è più adatta alle varie esigenze. Le fasi dell’attività running sono:

Riscaldamento

Running Tour

Defaticamento

Ci si muove con una andatura tranquilla, per poi rallentare in prossimità dei luoghi di interesse, ascoltando i racconti della guida. Nel programma, indicato per ogni fascia di età, sono compresi RunningTours, FitwalkingTours, WalkingTours o ArcheoTrekkingTour. E chi non ama la corsa, può optare per i classici walking tours ascoltando curiose leggende o, ancora, per i tours tematici, i film tour, come quelli che ripercorrono i luoghi dei celebri film “Vacanze Romane” o “La Dolce Vita”, una making class o un food tour per gli appassionati di gastronomia. Attraverso le pagine di www.archeorunning.com si può scegliere una selezione di itinerari e riscoprire la città sotto nuove alternative e fuori dai soliti percorsi turistici.

Le date e i percorsi da scoprire

I primi percorsi si sono svolti all’inizio di marzo con The Ancient Rome Running Tour, Roman Holidays Running Tour, ArcheoUrbanTrekking delle tre Ville di Roma, ArcheoUrbanTrekking dei sette colli di Roma. Ecco i prossimi appuntamenti:

Marzo

Sabato 26 marzo - The roman bridges running tour

Aprile

Domenica 3 aprile - Il giro di Peppe ArcheoUrbanTrekking

Sabato 9 aprile - Le strambe fontane di Roma running tour

Domenica 10 aprile - ArcheoUrbanTrekking dei sette colli di Roma

Sabato 23 aprile - Dal circo Massimo al Parco degli Acquedotti (passeggiata attraverso tre parchi romani lungo l’antica via Latina)

Domenica 24 aprile - ArcheoTrekking tour da Frascati al Tuscolo e a Rocca priora

Per maggiori informazioni, il sito web di riferimento è: https://www.archeorunning.com/

