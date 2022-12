Natale 2022, in questo borgo del Lazio si respira la magica atmosfera del Natale

Il Natale è una delle feste più belle dell'anno e dopo due anni in standby dove abbiamo dovuto trascorrere le feste lontano dai parenti e amici, per il 2022 si prevedono gite fuori porta e tante rimpatriate. C'è chi sta organizzando il menù e chi, invece, ha deciso di prendersi qualche giorno di pausa lontano dalla routine. Una gita fuori porta durante il periodo natalizio non può mancare e Leonessa risulta uno dei borghi più gettonati del Lazio. Leonessa è uno dei borghi più belli del Lazio, molto visitato dai turisti che ogni periodo dell'anno non perdono occasione di farsi un giro tra le vie del paese, gustando qualche piatto tipico. Immerso nelle montagne, alle pendici del Terminillo, tra i boschi, ruscelli, e pendii verdeggianti, è un borgo medievale che è stato ristrutturato nel Cinquecento. Tradizione, storia ed eventi non mancano.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 13:01

