Il più grande murale al mondo si trova in Italia, ecco dove

Il porto di Catania ospita il murales più grande del mondo: un’opera di 2000 mq che vuole unire i popoli del Mediterraneo. Realizzata dallo street artist portoghese Alexander Farto, in arte Vhils, la gigantesca opera si estende su 8 silos granari in cemento: il graffito raffigura il volto di un uomo che guarda le acque del Mediterraneo volgendosi verso Oriente. Vuole essere un ponte di collegamento tra civiltà diverse (italiana, greca, siriana, giordana, egiziana) ma vicine. Nel porto, vi sono altri graffiti sulle leggende e i miti più affascinanti della Sicilia: un modo per abbellire lo scalo catanese esportando arte, cultura e storia. (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

LEGGI ANCHE: -- Se ti piacciono i murales, non puoi non visitare questo borgo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 10:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA