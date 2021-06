"Luca", sui fondali di Monterosso due statue attrazione per gli amanti dello snorkeling

Per celebrare Luca, al largo di Monterosso (una delle località delle Cinque Terre in Liguria) giacciono sui fondali due statue subacquee. Le statue sono ispirate ai personaggi di Luca e Alberto, i giovani mostri marini protagonisti del film disponibile in streaming in esclusiva su Disney+. Artigiani e ingegneri italiani hanno realizzato le statue, grazie all'unione di creatività e tecnologia. Le statue subacquee sono alte 2 metri e mezzo e a comporle sono materiali ecosostenibili in vetroresina. Per dipingerle è stata inoltre usata una pittura color sabbia di polvere di pietra naturale per rispettare l'habitat marino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 10:05

