Lazio, il castello infestato dal fantasma: il luogo suggestivo dove trascorrere Halloween

Gran parte della popolarità di Fumone, in provincia di Frosinone, si deve alla presenza di quello che sarebbe un castello infestato da fantasmi. Il maniero che si erge a più di 800 metri su un’altura domina la zona circostante e divenne il punto di avvistamento perfetto contro i nemici provenienti dalla Casilina per oltre 500 anni a partire dall’XI secolo. Il luogo dall'atmosfera magica e paurosa diventa una meta di molti turisti nel periodo di Halloween che visitano il posto, facendosi raccontare dagli abitanti la leggende di Francesco Longhi, un bambino unico erede maschio della famiglia che fu ucciso dalle sorelle per gelosia. Si dice che nella notte il marchesino Longhi e altri prigionieri torturati infestino il Castello di Fumone e dai sotterranei si sentano provenire urla strazianti e grida disperate. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 14:12

