I segreti delle Langhe: il Castello di Grinzane Cavour patrimonio dell'umanità

di Nicole Cavazzuti

Una distesa di filari di viti, un bosco di noccioli e un elegante maniero in cima alla collina. È il Castello di Grinzane Cavour, patrimonio dell’Umanità tutelato dall’UNESCO insieme ai paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato. Un tempo casa di Camillo Benso Conte di Cavour, oggi è un museo e tanto di più. Lo abbiamo esplorato a piedi, fuori e dentro, per realizzare un esclusivo video servizio. E ve lo suggeriamo.

Perché? Beh, per più di un motivo. Intanto, perché ci si incanta davanti a un edificio così decisamente ben conservato e valorizzato.

Costruito verso la metà dell’XI secolo, è appartenuto nel tempo a diverse famiglie nobili piemontesi, tra cui per l’appunto i Conti Benso di Cavour.

E proprio qui ha mosso i primi passi nella politica, come sindaco del piccolo borgo di Grinzane, lo statista Camillo Benso Conte di Cavour. Di cui, nel castello, si scoprono i lati meno noti.

Già, perché il Castello di Grinzane Cavour oggi è visitabile e ricco di esposizioni interessanti.

Non solo è sede del Museo delle Langhe, otto sale articolate su tre piani, ma ospita pure le sale storiche con le ricostruzioni delle cucine del 1600 e 1800, della camera di Cavour e delle botteghe dell’epoca, nonché una sala dedicata ai cimeli cavouriani, dove non mancano documenti sulla situazione della tenuta di Grinzane e sul vino prodotto all’epoca che raccontano, appunto, un Cavour meno conosciuto ai più. Non è tutto: originale è il progetto della Vigna Open-Air Museum, per scoprire la vita del vigneto tra una vendemmia e l’altra, camminando tra i filari ai piedi del Castello.

E poi, per golosi, ci sono l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour e il ristorante Al Castello.

Detto questo, se parli di Langhe la mente va al Tartufo Bianco d’Alba.

Concludiamo quindi con un’informazione pratica: segnatevi sul calendario la data di domenica 13 novembre. Al Castello di Grinzane Cavour è in programma la XXIII edizione Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, una manifestazione a scopo benefico in cui vengono contesi lotti straordinari di Tartufo Bianco d’Alba in abbinamento ai grandi formati dei vini dei produttori aderenti al Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA