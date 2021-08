In Toscana puoi fare il bagno "lontano dal mare": ecco dove

Nell’entroterra toscano, a pochi km da Siena, c’è un borgo che permette di fare un bagno “lontano dal mare”: è Bagno Vignoni. Situato nella Val d’Orcia, ha una certa fama per le sue terme: al centro della piazza c’è una grande piscina, unica in Italia. La popolarità di Bagno Vignoni va rintracciata sin dai tempi dei Romani: personaggi come Lorenzo il Magnifico frequentavano queste terme. La piscina nella piazza del paese è vietata ai bagnanti, ma basta uscire dal borgo per rilassarsi in mezzo alle tiepide acque delle terme toscane; lungo il fiume Orcia troviamo diversi mulini che garantivano alla popolazione l’utilizzo di acqua anche nei mesi più caldi: dagli anni ’90 questa zona ha preso il nome di Parco dei Mulini e proprio a pochi passi è possibile accedere alle terme gratuitamente (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Agosto 2021, 11:49

