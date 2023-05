Giornata Mondiale dell'Ambiente, "Spazzamondo" e i cittadini attivi nella raccolta dei rifiuti

Saranno migliaia i cittadini di oltre 180 comuni del cuneese che sabato 27 maggio, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell’Ambiente di lunedì 5 giugno, si riuniranno per la terza edizione di "Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, una delle più ampie campagne partecipate di raccolta di rifiuti abbandonati d’Italia, organizzata da Fondazione CRC con l’obiettivo di dare maggiore consapevolezza rispetto alla produzione dei rifiuti e alla necessità di ridurli drasticamente per salvaguardare l’ambiente. Le prime due edizioni della manifestazione hanno visto la partecipazione di oltre 30.000 cittadini che hanno raccolto 45 tonnellate di rifiuti in 14.000 sacchi consentendo di risparmiare collettivamente ben 60 tonnellate di CO2.

Tutti i cittadini possono partecipare alla manifestazione, contribuendo così non solo a rendere migliore l’ambiente in cui vivono, ma anche ad aiutare il proprio Comune a vincere una delle attrezzature elettriche per la cura e la manutenzione delle aree verdi, che la Fondazione CRC donerà ai nove Comuni che riusciranno a coinvolgere il maggior numero di persone. Al centro delle collaborazioni di Spazzamondo anche le scuole del territorio: oltre a premiare le realtà più attive, con un buono per l’acquisto di attrezzatura scolastica che sarà consegnato in base al numero di classi partecipanti, ad aprile e maggio è stato realizzato, in collaborazione con Cooperativa Erica, Fondazione Agrion e Coldiretti un percorso laboratoriale per gli insegnanti delle scuole primarie della provincia di Cuneo dedicato ai temi della sostenibilità e della biodiversità a cui hanno aderito circa 30 insegnanti.

Per questa edizione di Spazzamondo, scendono in campo testimonial d’eccezione come la campionessa mondiale di super gigante Marta Bassino che sarà presente a Cuneo e, in parallelo, il campione di para snowboard Paolo Priolo, insieme agli atleti dell'associazione Discesa Liberi, che sarà a Mondovì e Roberto Cavallo, fondatore della cooperativa Erica e uno dei maggiori esperti su ambiente e riciclo dei rifiuti che sarà ad Alba.

Si è tenuto sabato 20 maggio, al cinema Monviso di Cuneo, nell’ambito del “Cuneo Montagna Festival” l’evento di lancio di Spazzamondo, “Percorsi sostenibili.

“Con questa iniziativa sottolineiamo il nostro impegno a favore della tutela dell’ambiente e del coinvolgimento dei cittadini nella cura dei beni e degli spazi comuni, confidando di poter essere un esempio virtuoso anche per altre realtà italiane. Per questa terza edizione di Spazzamondo abbiamo inoltre scelto di affiancare al format consolidato della giornata anche un momento di riflessione di respiro nazionale e internazionale sui temi della sostenibilità: grazie alla collaborazione con il ‘Cuneo Montagna Festival’, abbiamo coinvolto Mario Tozzi, una delle voci più note a livello italiano su questi temi” commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC. “Intanto, oltre 180 Comuni hanno confermato la loro partecipazione a Spazzamondo 2023, il prossimo 27 maggio, e sono aperte le iscrizioni per cittadini e scuole: sostenibilità e comunità tornano al centro di una giornata che, sono certo, potrà ripetere il successo delle prime due edizioni”.

Questo grande progetto è realizzato in collaborazione con il Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, ANCI Piemonte, Uncem Piemonte, ANPCI e Cooperativa Erica e grazie al supporto dei Consorzi per la raccolta dei rifiuti (ACEM Azienda Consortile Ecologica Monregalese, CEC Consorzio Ecologico Cuneese, CoABSeR Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti e CSEA Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente).

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 14:46

